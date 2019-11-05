شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب تعليقا على مبادرة لنائب "25-30" :"لا نلتفت لمثل هذا الكلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب محمود بدر، ما تداوله أحد نواب تكتل "25-30" بشأن تشكيل لجان برلمانية لإحداث حالة من الحوار الوطني حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بأنها ضد الدستور وضد القانون، وتنتهك شكل البرلمان المصرى أمام الرأى العام. وقال النائب محمود بدر فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، إن تلك المبادرة تدهس إرادة ملايين المصرين التى وافقت على التعديلات الدستورية باسم الديمقراطية، مطالباً بالتوقف عن هذة الأطروحات. Advertisements وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "معند يش مبادرات.. واللى يعلن يعلن زى ما هو عايز فى الجرائد.. وأنا لا ألتفت إلى مثل هذا الكلام".

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