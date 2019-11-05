أردوغان: أمريكا لا تزال تنفذ دوريات مع القوات الكردية في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة أمام حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية لا تزال تنفذ دوريات مشتركة مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا في منطقة حدودية اتفقت أنقرة وواشنطن على إخلائها من الجماعة المسلحة.

وأبلغ أردوغان أيضا الصحفيين في البرلمان أنه سيتخذ قرارا بشأن إن كان سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن كما هو مقرر هذا الشهر بعد التحدث معه هاتفيا.