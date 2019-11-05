ينتج 1.4 مليون طن سنويا.. تفاصيل مصنع حديد السويس للصلب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنعًا جديدًا لدرفلة الحديد في شركة السويس للصلب، ليرتفع عدد مصانعها إلى 3 مصانع درفلة.

ويقع المصنع الجديد لدرفلة الحديد بشركة السويس للصلب، على مساحة 310 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن سنويا، بحسب ما قاله مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال الافتتاح.

وبعد افتتاح المصنع الجديد، تمتلك شركة السويس للصلب، 3 مصانع لدرفلة الحديد وإنتاج حديد التسليح، لترتفع الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح بالشركة إلى 2.3 مليون طن سنويا.

ويعمل المصنع الجديد بتكنولوجيا الاختزال المباشر لخام الحديد باستخدام الغاز الطبيعي لتحويله إلى حديد اسفنجي، ثم يتم صهره في الأفران الكهربائية ثم تشكيله كمنتج نهائي.

ويضم مجمع مصانع شركة السويس للصلب 11 مصنعا، تشمل مصنعا لاختزال مكورات الحديد ومصنعين للصهر، و3 مصانع للدرفلة، ومصنع للغازات الصناعية ومصنعين للجير ومصنع لتشكيل الحديد وآخر لطحن خبث الحديد وإعادة تدويره.

وتساهم مصانع شركة السويس للصلب بحصة سوقية تبلغ 17% من حجم الإنتاج الإجمالي في السوق المصري، بحسب ما ذكره أمين.

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وعلى مدار عدة سنوات، يستهلك السوق المحلي كامل إنتاج الشركات من الحديد والصلب سنويا، ويمثل حديد التسليح بين 10 إلى 12% من تكلفة البناء والتشييد، وفقًا لأمين.

وأضاف أنه في العام الماضي بلغ حجم الاستهلاك المحلي 7.5 مليون طن حديد تسليح من إجمالي إنتاج بلغ 8 ملايين طن بالإضافة إلى استيراد 200 ألف طن حديد تام الصنع من الخارج.

وخلال 2018، تقدمت مصر مركزين في إنتاج الحديد حيث بلغ حجم الإنتاج 7.8 مليون طن العام الماضي مقابل 6.9 مليون طن في 2017، بحسب global steel report 2019.

وبحسب ما قاله مصطفى أمين، يقدر حجم الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب في مصر بنحو 170 مليار جنيه، يمثل 96% منها في المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة بينما يمثل حجم الاستمثار في مصانع الدرفلة 4% فقط.

ويقدر حجم العمالة المباشرة في القطاع 30.4 ألف عامل، ويبلغ إجمالي الطاقات الإنتاجية لهذه المصانع من حديد التسليح بنحو 14.8 مليون طن سنويا، وفقا لأمين.

وتنقسم شركات الحديد والصلب في مصر إلى مصانع متكاملة الأنشطة ومصانع نصف متكاملة ومصامع درفلة الحديد.