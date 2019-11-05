رئيس "QNB" الأهلي: المركزي طالب البنوك بنشر مليون نقطة بيع حتى 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قال محمد الديب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قطر الوطني الأهلي "QNB"، إن البنك المركزي المصري طالب البنوك بنشر مليون نقطة بيع إلكترونية قبل عام 2021.
وأشار محمد الديب إلى أن القطاع المصرفي يمتلك 80 ألف نقطة بيع فقط في الوقت الراهن.
جاء ذلك في الجلسة الثانية بمؤتمر "الناس والبنوك"، اليوم الثلاثاء، والتي حضرها هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، وأشرف صبري رئيس شركة فوري، وإبراهيم سرحان رئيس شركة "إي فاينانس"، وغادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط.
أوضح الديب، أن تعليمات المركزي تأتي في إطار تعزيز المدفوعات الإلكترونية، والتحول إلى مجتمع غير نقدي عبر تقليص تداول الكاش.
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