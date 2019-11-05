بالصور.. محافظ أسوان يراجع الإجراءات الاحترازية ضد الحمى القلاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض المعدية والوبائية، بخاصة حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية.

وتناول الاجتماع التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية على الأرض، لسد الثغرات التي قد تنفذ من خلالها الأمراض التي ظهرت بدولة السودان الشقيق، حيث جرى وقف الاستيراد بالكامل لحين التأكد من القضاء على الأمراض بشكل نهائي.

وأكدت الدكتور منى محرز جاهزية المحاجر والمجازر البيطرية بمدينة أبوسمبل السياحية، ووحدات الحجر البيطري والصحي والمعامل بالمنافذ الحدودية في قسطل وأرقين، لتحقيق السيطرة الكاملة بالتعاون مع جهات الدولة لمنع التهريب.

ولفتت نائب وزير الزارعة، إلى أنه جاري تنفيذ حملة شاملة لتحصين المواشي والجمال والخراف في أسوان، مع العمل على ترقيمها لاستكمال عملية الرصد من خلال أطقم مديرية الطب البيطري، وهناك تعاون مع وزارة الصحة ومحافظة أسوان لرش البرك والمستنقعات والحظائر داخل مختلف القرى والمناطق النائية والأسواق، بالإضافة إلى تعقيم بواخر النقل النهري المخصصة للركاب، وصنادل البضائع التي تعمل بين مينائي الزبير بحلفا والسد العالي بأسوان، ومنع دخول الأغذية والمشروبات ومياه الشرب.