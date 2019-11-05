”قتله ثم طلب النجدة“.. مصري يسدد 10 طعنات لوالده المسن

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شهدت مدينة بورسعيد شمال العاصمة المصرية القاهرة، حادثًا أليمًا، بعد أن قتل ابن والده المسن بـ10 طعنات نافذة في البطن، أدت إلى وفاته على الفور، وذلك بسبب خلافات أسرية. لكنه أبلغ شرطة النجدة.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ من قبل الجاني إلى مدرية أمن بورسعيد، يفيد بوقوع جريمة قتل رجل مسن يبلغ من العمر 66 عامًا بطعنات نافذة، على يد ابنه المدعو ”أم.ش.“، والبالغ من العمر 34 عامًا.

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وقال المتحدث الرسمى باسم مديرية الصحة في بورسعيد أيمن جابر، إن بلاغًا ورد إلى مركز الإسعاف يفيد وجود حالة وفاة داخل وحدة سكنية في منطقة ”التطبيقيين ببورفؤاد“.

وأوضح في بيان، أن مستشفى الحياة ”بورفؤاد“ استقبل القتيل جثة هامدة، حيثُ تبين بالفحص المبدئي وجود 10 طعنات في جميع أنحاء الجسم بسلاح أبيض، لافتًا إلى أنه ”تم التحفظ على الجثة في المشرحة، لحين انتهاء إجراءات النيابة العامة والطب الشرعي“.

وألقت مباحث ”بورفؤاد“ القبض على الجاني، الذي يعمل في ترسانة بورسعيد البحرية، والتحقيق معه جارٍ لمعرفة ملابسات الواقعة.