مقتل 10 أشخاص جراء استهداف قاعدة أمنية ببوركينا فاسو

قتل خمسة عناصر أمن و5 من المدنيين في هجوم استهدف قاعدة للدرك في شمال بوركينا فاسو، قرب الحدود مع مالي، وفق ما أفادت به مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر أمني لـ "فرانس برس": "نفذ عشرات المسلحين هجوما على موقع لعناصر الدرك في أورسي"، مشيرا إلى أن الهجوم الذي وقع الاثنين،

جاء "بعد تبادل لإطلاق النار استمر لساعات، تمكن على إثره المهاجمون من دخول الموقع.. وللأسف، خسرنا 5 عناصر من الدرك".

وأفادت مصادر أخرى بأن 5 مدنيين يعملون لحساب شركة خاصة قتلوا كذلك في الهجوم، حيث أرسلت السلطات تعزيزات إلى الموقع

Advertisements

في ولاية أودالان والذي تتضرر بشكل كبير.

والأحد، قتل 4 أشخاص بينهم نائب رئيس بلدية مدينة في شمال بوركينا فاسو في كمين في منطقة شهدت هجمات متكررة.

وتواجه الولايات الشمالية في البلاد موجة عنف منذ أربع سنوات وصلت من مالي المجاورة.

وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 630 شخصا في أنحاء البلاد، وفق حصيلة جمعتها "فرانس برس" بينما أجبر نحو 500 ألف شخص على الفرار من منازلهم.