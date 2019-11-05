في 2040 ثلث سكان ألمانيا من أصول مهاجرة

قالت وسائل إعلام ألمانية إن نحو 35% من سكان ألمانيا سيكونون من أصول مهاجرة أو مهاجرين، بحلول عام 2040، وسط محاولات الحكومة لجذب المزيد من الأيدي العاملة للحفاظ على اقتصادها.
وقال الخبير الألماني في شؤون المهاجرين، هربرت بروكر، لصحيفة فيلت الألمانية، إن "ألمانيا ستكون أكثر تنوعا في سكانها خلال العقدين القادمين".
وأضاف الخبير: "في الوقت الحالي، زهاء ربع السكان في ألمانيا منأصول مهاجرة... خلال 20 عاما، سترتفع نسبتهم إلى 35% على الأقل وربما أكثر من 40% من تعداد السكان".
ولفت الخبير إلى أن "التعداد السكاني المتزايد في ألمانيا سيصب في مصلحة البلاد وهو عامل مهم لأمن الاقتصاد الألماني في المستقبل".
كما ترجح بعض الدراسات أن ألمانيا ستكون بحاجة لنحو 400ألف مهاجر سنويا حتى عام 2060 لتجنب الانكماش في اقتصادها.
ومع ذلك، فإن التحدي الذي يواجه ألمانيا هو الاستمرار في جذب المهاجرين ذوي المهارات العالية إلى البلاد. وقال بروكر إن ألمانيا ستحتاج إلى فتح أبوابها أمام دول أخرى لأن معدلات العمالة من دول جنوب وشرق أوروبا قد استنفدت.
كما أشارت دراسة علمية نشرت الشهر الماضي، إلى أن الأطفال الذين لديهم خلفية مهاجرة ويحصلون على جواز سفر ألماني في وقت مبكر خلال حياتهم يميلون إلى الحصول على التعليم العالي.
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