الكرملين: لا اجتماع قريباً بين بوتين وترامب

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه ليس هناك خطط محددة بشأن تحديد موعد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقال بيسكوف - في تصريح أوردتهوكالة أنباء "تاس" الروسية - "إنه لا توجد خطط محددة بخصوص هذا الشأن، لأنه مازال غير واضح بعد المكان الذي من الممكن أن يلتقي فيه الجانبان على هامش إحدى المنصات الدولية".
كما أشار إلى أن بوتين وترامب كانا من المقرر أن يلتقيان على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في تشيلي في منتصف نوفمبر الجاري، لكن الرئيس الروسي قرر عدم المشاركة في المنتدي، والذي قررت تشيلي إلغاءه مؤخرًا.
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