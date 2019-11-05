العدل الأوروبية: قانون القضاء البولندي يخالف قواعد الاتحاد

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأن القانون البولندي الذي يقلل سن تقاعد القضاة ويحدده السن الجديد وفقا للنوع يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة إن القانون الصادر في 2017 الذي يحدد سن تقاعد القضاة الإناث بستين عامًا والذكور بخمسة وستين عامًا -بدلا عن 67 عامًا للجنسين- شكل تمييزًا على أساس الجنس.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية

أن المحكمة رفضت تبرير بولندا أن التمييز يعد إيجابيا، موضحة أن الإجراءات التي تمكن وزير العدل من الإبقاء على قضاة تخطوا سن تقاعدهم يهدد استقلالية القضاء.كما وصفت المفوضية الأوروبية الحكم بأنه حكم هام يدعم استقلالية القضاء في بولندا وغيرها كما يمنع التمييز على أساس الجنس.من جانبها، صرحت الخارجية البولندية بأن الحكم لا يعكس الواقع بعدما تم تعديل القانون في 2018 وتوحيد سن التقاعد بين الجنسين وأنه كان على المحكمة سحب القضية، مضيفة أن الحكومة لا تزال تعتقد أن القانون في صورته الأولى لم يمثل خرقا لاستقلال القضاء.يشار إلى أنه منذ تولي حزب القانون والعدالة السلطة في عام 2015 شددت الحكومة البولندية من سيطرتها على النظام القضائي وأقدمت على استبدال القضاة والمدعين العموم الذين أجبروا على التقاعد.