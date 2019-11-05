عضو مجلس السيادة السوداني يؤكد متانة العلاقات مع الصين

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان حسن شيخ ادريس، متانة العلاقات بين بلاده والصين، وحرص السودان على تعزيزها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. قال السفير الصيني بالخرطوم ما شين مين- في تصريح للصحفيين عقب لقائه مع عضو مجلس السيادة الانتقالي اليوم الثلاثاء- إن اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين السودان والصين. لقائه مع عضو مجلس السيادة الانتقالي اليوم الثلاثاء- إن اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين السودان والصين.

وأضاف أن بلاده تتطلع إلى العمل مع السودان لنقل العلاقات لمستويات جديدة متطورة.

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