الكرملين: لا نية لعقد قمة "رباعية نورماندي" قبل نهاية العام الجاري

اعتبر الرئاسة الروسية (الكرملين) أنه من السابق لأوانه الحديث عن عقد قمة بصيغة "رباعية نورماندي" بشأن أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى وجود الكثير من القضايا المطروحة على جدول الأعمال يتعين حلها.

وقال المتحدث باسم (الكرملين)، دميتري بيسكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء - "نحن نراقب الوضع من كثب"، موضحا أن أي

تقارير عن فشل سحب القوات الحكومية الأوكرانية من خطوط الفصل في "دونباس" أمر مقلق للغاية.وأضاف: "نأمل أن تستكمل هذه العملية على الرغم من الصعوبات"، لافتا إلى أن موقف الرئيس الروسي بشأن "صيغة نورماندي" لم يتغير وهو ثابت وواضح للغاية.وتابع قائلا: "إن الرئيس بوتين يؤيد مواصلة العمل بـ" صيغة نورماندي"، ويريد أن تعقد قمة "رباعية نورماندي" في أقرب وقت ممكن ويعتقد أنه يتعين التحضير لهذه القمة بشكل جيد لتحقيق النتائج المناسبة".يُذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا تأسست في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي بشمال غرب فرنسا، وتبحث هذه الصيغة بمشاركة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا تسوية النزاع في منطقة "دونباس" في جنوب شرق أوكرانيا.