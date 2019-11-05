10 قتلى بهجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو

أفادت مصادر أمنية بمقتل عشرة أشخاص في هجوم إرهابي استهدف قاعدة للدرك في شمال بوركينا فاسو، قرب الحدود مع مالي

والقتلى هم خمسة عناصر أمن وخمسة مدنيين، بحسب المصادر.

والهجوم هو الأخير الذي يستهدف شمال بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا والتي تخوض معركة ضد الإرهابيين أسفرت عن مئات القتلى.

وقال مصدر أمني "نفّذ عشرات الأفراد المسلحين هجوما على موقع لعناصر الدرك في أورسي صباح الاثنين".

وأضاف "بعد تبادل لإطلاق النار استمر لساعات، تمكّن المهاجمون من دخول الموقع. وللأسف، خسرنا خمسة عناصر من الدرك".

وأفادت مصادر أخرى أن خمسة مدنيين يعملون لحساب شركة خاصة قتلوا كذلك في الهجوم.

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وأُرسلت تعزيزات إلى الموقع في ولاية أودالان الذي وجده عناصر الأمن متضرراً بشكل كبير.

والأحد، قتل أربعة أشخاص بينهم نائب رئيس بلدية مدينة في شمال بوركينا فاسو في كمين في منطقة شهدت هجمات إرهابية متكررة.

وتواجه الولايات الشمالية من بوركينا فاسو موجة عنف من قبل متشددين منذ أربع سنوات وصلت من مالي المجاورة.

وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 630 شخصا في أنحاء البلاد، وفق حصيلة أعدتها وسائل إعلام بينما أجبر نحو 500 ألف شخص على الفرار من منازلهم.