انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض السورية

أعلنت المعارضة السورية انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، اليوم الثلاثاء، حيث اقتصرت الأضرار على المادية.

وقال مصدر عسكري «انفجرت سيارة مفخخة في ساحة لصيانة السيارات وسط مدينة تل أبيض، واقتصرت الأضرار على المادية، لعدم تمكن من يقودها من الدخول إلى الشارع الرئيس، بعد منع الجيش الوطني تحرك السيارات في الشارع الرئيسي اليوم».

من جانبه، قال مصدر آخر «بعد تكرار حوادث التفجير تم تعزيز الحواجز على مداخل مدينة تل أبيض، ومنع دخول الدراجات النارية إلى المدينة، كما تم وضع حواجز مشتركة مع الجيش التركي وعلى مداخل المدينة وبداخلها».

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وشهدت مدينة تل أبيض يوم السبت الماضي تفجير سيارة مفخخة وسط السوق الرئيسة قتل خلالها 18 شخصاً وأصيب 30 آخرون، كما شهدت بلدة سلوك انفجارين خلفت أربعة قتلى وأكثر من 25 جريحاً.

وسيطر الجيش التركي والمعارضة السورية المسلحة على مناطق ريف الرقة الشمالي، بعد إطلاق عملية نبع السلام في التاسع من الشهر الماضي، بعد معارك مع عناصر قوات سورية الديمقراطية.