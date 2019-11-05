كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونيسف تحث على إعادة 28000 طفل أجنبي من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناشد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) البلدان إعادة ما يقرب من 28000 طفل من أكثر من 60 دولة، معظمهم في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا، "قبل أن يفوت الأوان".

وتضم المخيمات، وخاصةً الهول، حوالي 12000 أجنبي: 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات أجنبية مرتبطة بتنظيم داعش.

وتشرف القوات الديمقراطية السورية على المخيمات، بينما ترفض الدول الأوروبية إعادة مواطنيها المتطرفين المعتقلين أو عائلاتهم إلى أوطانهم.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، تقدر اليونيسف أن حوالي 28000 طفل من أكثر من 60 دولة ما زالوا محاصرين في المنطقة، معظمهم في مخيمات المشردين. وهذا ما يقرب من 20.000 من العراق.

وأضافت فور: "يجب عدم التخلي عن الأطفال، سواء كانوا في الشمال الشرقي أو في أي مكان آخر داخل سوريا، بينما تغلق جدران الحرب من حولهم".

وحتى الآن، أعادت 17 دولة على الأقل أكثر من 650 طفلًا يعيشون الآن مع أفراد الأسرة.

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وأفادت وكالة الأمم المتحدة أن أكثر من 80 في المائة من الأطفال الأجانب الذين تقطعت بهم السبل في شمال شرق سوريا تقل أعمارهم عن 12 عامًا وأن نصفهم دون الخامسة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم احتجاز حوالي 250 صبيًا، على الرغم من أن هذا العدد من المرجح أن يكون أعلى. وبعضها لا يتجاوز عمره تسعة.

وتفيد الوكالة أن حوالي 40.000 طفل سوري قد نزحوا حديثًا في جميع أنحاء المنطقة. وتم فصل بعضهم عن عائلاتهم بينما أصيب آخرون بجروح أو عجزوا بسبب العنف.

وحث فور جميع أطراف النزاع على ضمان وصول عمال الإغاثة بأمان إلى جميع المحتاجين.

وخلف الصراع في سوريا، الذي استمر منذ أكثر من ثماني سنوات، حوالي 370.000 قتيل.

