كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعتزم تحسين اختيار زعيم هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الحزب الشيوعي الصيني، أنه "سيُحسن" نظام اختيار زعيم هونج كونج، بعد أشهر من الاحتجاجات في الشوارع للمطالبة بالديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة وإدانة ما يرى النقاد أنه تدخل صيني.

وقال الحزب، في بيان، إنه سيدعم "المنطقة الإدارية الخاصة" لـ هونج كونج، والتي عادت إلى الصين في العام 1997، ولن تتسامح مع أي "سلوك انفصالي" سواء هناك أو في ماكاو المجاورة، وهي مستعمرة برتغالية سابقة أعيدت للحكم الصيني بعد ذلك بعامين.

ودعا بعض المتظاهرين في هونج كونج إلى الاستقلال في الاضطرابات العنيفة في بعض الأحيان، وهو خط أحمر لبكين. الصين تنفي التدخل.

وبما أن بيان الحزب صدر من خلال وكالة أنباء شينخوا، فقد قالت زعيمة هونج كونج كاري لام، إنها عقدت اجتماعًا قصيرًا مع الرئيس الصيني شي جين بينج في شنجهاي.

وقالت للصحفيين: "لقد أعرب عن اهتمامه وقلقه بشأن هونج كونج، خاصة بالنظر إلى الاضطرابات الاجتماعية التي شهدناها في الأشهر الخمسة الماضية وأعرب عن دعمه للإجراءات المختلفة التي اتخذتها حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة".

وأضافت "لام"، بالإشارة إلى أساس اتفاق 1997 الذي بموجبه عادت هونج كونج إلى الحكم الصيني: "... بما يتفق تمامًا مع مبدأ دولة واحدة ونظامان سنواصل دعم سيادة القانون ومحاولة لوضع حد للعنف".

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تضمن صيغة "دولة واحدة ونظامان" حريات هونج كونج، بما في ذلك نظام قضائي مستقل، لمدة 50 عامًا.

ونفت "لام"، الشائعات التي ذكرت على نطاق واسع، أن حكومتها تدرس العفو عن المتظاهرين المتهمين بارتكاب جرائم، وهو أحد مطالب المحتجين، قائلة: "بعبارة بسيطة، لن يحدث ذلك".

وبعد احتفالات ومهرجانات عيد الهالوين في 31 أكتوبر، قام المتظاهرون بتوزيع خطط على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بيوم "جاي فوكس"، اليوم الثلاثاء، من خلال ارتداء أقنعة "جاي فوكس" المبتسمة البيضاء التي أصبحت ذا شعبية من قراصنة مناهضين للمؤسسة، وفيلم "V for Vendetta" والمتظاهرين على مستوى العالم.

وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، إنه يأسف بشدة لتورط موظفي الخدمة المدنية في الاحتجاجات التي أغرقت المدينة الخاضعة للحكم الصيني في أزمة حيث خطط النشطاء لمظاهرات "جاي فوكس" المقنعة في جميع أنحاء الإقليم.

جاءت تعليقات الرئيس التنفيذي بالوكالة، ماثيو تشيونج، بعد تعليق لصحيفة الشعب اليومية للحزب الشيوعي الحاكم، حيث قال، إن موظفي الخدمة المدنية في هونج كونج الذين أيدوا المظاهرات المناهضة للحكومة "سوف يموتون مع مثيري الشغب".

وبدأت المظاهرات بسبب مشروع تسليم المجرمين الذي تم إلغاءه منذ ذلك الحين وتصاعدت في منتصف يونيو ضد التدخل الصيني المفترض في المستعمرة البريطانية السابقة التي ضمنت حرياتها الاستعمارية عندما عادت إلى الصين في عام 1997. وتنفي الصين هذا الاتهام.