كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة للأمم المتحدة: سننسحب من اتفاق باريس للمناخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الولايات المتحدة عملية الانسحاب من اتفاقية باريس المناخية الهامة لعام 2015.

وقال وزير الخارجية مايك بومبو إنه قدم إشعارًا رسميًا للأمم المتحدة. التي تبدأ عملية الانسحاب التي لا تصبح رسمية لمدة عام. ووصف بيانه تخفيضات تلوث الكربون في أمريكا ووصفت صفقة باريس بأنها "عبء اقتصادي غير عادل" على الاقتصاد الأمريكي.

ووقعت حوالي 200 دولة على اتفاقية المناخ التي توفر فيها كل دولة أهدافها الخاصة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى تغير المناخ.

وقال بومبيو: "في المناقشات الدولية المتعلقة بالمناخ، سنواصل تقديم نموذج واقعي وعملي - مدعوم بسجل من نتائج العالم الواقعي - ويُظهر الابتكار والأسواق المفتوحة تؤدي إلى رخاء أكبر، وانبعاثات أقل، ومصادر أكثر أمانًا للطاقة". وفقا لبيان لأسوشيتد برس.

وبدأت الولايات المتحدة العملية بخطاب سلمت باليد، لتصبح الدولة الوحيدة التي تنسحب. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمم المتحدة ستضع قريبًا تفاصيل إجرائية لما سيحدث بعد ذلك.

وتمنع قواعد الاتفاقية أي دولة من الانسحاب في السنوات الثلاث الأولى بعد التصديق في 4 نوفمبر 2016. والانسحاب الأمريكي لا يكتمل إلا بعد يوم من انتخابات 2020.

ولقد وعد الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب لمدة عامين، ولكن يوم الاثنين كان أول مرة يستطيع فيها فعل ذلك.

وتم إدانة قرار ترامب باعتباره فشلًا طائشًا في القيادة من قِبل خبراء البيئة والنشطاء والنقاد مثل عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرج.

وقال مايكل برون المدير التنفيذي لنادي سييرا كلوب "دونالد ترامب هو أسوأ رئيس في تاريخنا لمناخنا وهواءنا النظيف ومياهنا".

وأضاف، "بعد فترة طويلة من خروج ترامب من منصبه، سيُعتبر قراره بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس خطأً تاريخيًا".

وحددت الاتفاقية أهدافًا بمنع 0.9 درجة أخرى (0.5 درجة مئوية) إلى 1.8 درجة (1 درجة مئوية) من ارتفاع درجات الحرارة من المستويات الحالية. وحتى التعهدات التي تم التعهد بها في عام 2015 لم تكن كافية لمنع مستويات الاحترار.

ويدعو الاتفاق الدول إلى التوصل إلى مزيد من التخفيضات الطموحة للتلوث كل خمس سنوات، ابتداء من نوفمبر 2020. وبسبب الانسحاب المتوقع، سيتم تقليص دور الولايات المتحدة في مفاوضات 2020، كما قال الخبراء.

لقد أدى تغير المناخ، الناجم إلى حد كبير عن حرق الفحم والنفط والغاز، إلى ارتفاع درجة حرارة العالم بمقدار 1.8 درجة (درجة مئوية واحدة) منذ أواخر القرن التاسع عشر، وتسبب في ذوبان الجليد بكثافة على مستوى العالم، وتسبب في تطرف الطقس وتغير كيمياء المحيطات.

ويقول العلماء، اعتمادًا على كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ستزداد الأمور سوءًا بحلول نهاية القرن، حيث ستقفز درجات الحرارة بعدة درجات، بينما ترتفع المحيطات بما يقرب من 3 أقدام (متر واحد).

Advertisements

ولقد وعد ترامب بالانسحاب من صفقة باريس منذ عام 2017، وغالبًا ما يسيء فهم شروط الاتفاقية، والتي تعتبر اختيارية. في أكتوبر، وصفه بأنه نقل ثروات ضخم من أمريكا إلى دول أخرى، وقال إنه من جانب واحد. وهذا ليس هو الحال، كما قال الخبراء.

وعلى سبيل المثال، كان هدف الولايات المتحدة - الذي حدده الرئيس باراك أوباما - هو تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2025 بنسبة 26 ٪ إلى 28 ٪ مقارنة بمستويات عام 2005. وهذا يترجم إلى حوالي 15 ٪ مقارنة مع مستويات 1990.

وقال روب جاكسون، وهو أستاذ بجامعة ستانفورد ورئيس مشروع الكربون العالمي، أن هدف الاتحاد الأوروبي كان تخفيض تلوث الكربون في عام 2030 بنسبة 40 ٪ مقارنة بمستويات عام 1990، وهي نسبة أكبر من تعهد أمريكا. مضيفًا أن المملكة المتحدة تجاوزت بالفعل هذا الهدف.

ويقول كثير من منتقدي اتفاق باريس أن أمريكا هي الرائدة في خفض انبعاثات الكربون، ولكن هذا ليس صحيحًا.

ومنذ عام 2005، ليست الولايات المتحدة في قائمة الدول العشر الأولى من حيث النسبة المئوية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. وقال جاكسون الذي يتعقب الانبعاثات أن المملكة المتحدة وفرنسا والسويد وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وأيرلندا والمجر واليونان وجمهورية التشيك ودول أخرى حققت أداء أفضل.

وقال نيجيل بورفيس، الرئيس التنفيذي لمستشاري المناخ، الذي كان كبير مفاوضي وزارة الخارجية لشؤون المناخ في إدارتي كلينتون وجورج بوش، أن الاتفاقية الأمريكية ليست ضريبة على الشعب الأمريكي، ولا يوجد تحويل هائل للثروة. وفي الواقع، لا يلزم الاتفاق أي بلد بدفع أي مبالغ مالية."

وقال بومبو أن صافي انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 13 ٪ في الفترة من 2005 إلى 2017 "حتى مع نمو اقتصادنا أكثر من 19 في المئة".

وفي عام 2018، زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 2.7٪، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، ويرجع ذلك في معظمه إلى الطقس القاسي والاقتصاد.

وقال مايكل جيرارد، الذي يرأس المركز القانوني لتغير المناخ في كلية كولومبيا للقانون، أن السبب وراء انخفاض الانبعاثات على المدى الطويل هو أن الولايات المتحدة تستخدم كميات أقل من الفحم وشددت معايير جودة الهواء، بينما يدفع ترامب لمزيد من الفحم ويخفف من هذه المعايير.

وقال جيرارد إنه بالنسبة للولايات المتحدة - ثاني أكبر ملوث للكربون - يتماشى مع أهداف باريس، يجب أن تنخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 80٪ وليس 13٪.

ووصف نائب الرئيس السابق آل غور، الذي جعل قضية تغير المناخ قضية توقيعه، القرار بأنه خطأ ولكنه قال إنه لا يزال هناك سبب للأمل.

وقال جور، لا يمكن لأي شخص أو حزب أن يوقف زخمنا لحل أزمة المناخ.

واضاف، لكن أولئك الذين يحاولون أن يتم تذكرهم بسبب رضاهم وتواطؤهم وذكائهم في محاولة التضحية بالكوكب من أجل جشعهم.

