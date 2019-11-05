كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة ترامب تبدأ الخروج من اتفاق باريس للمناخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إدارة ترامب إنها قدمت أوراقًا لسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس، وهي الخطوة الرسمية الأولى في عملية مدتها عام واحد للخروج من الاتفاق العالمي لمكافحة تغير المناخ.

كما تعتبر هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية أوسع نطاقًا من قبل الرئيس دونالد ترامب للحد من الروتين على الصناعة الأمريكية، ولكنها تأتي في وقت يحث فيه العلماء والعديد من حكومات العالم على اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.

وبمجرد خروجها، ستصبح الولايات المتحدة - أكبر مصدر لانبعاث غازات الدفيئة التاريخية وأكبر منتج للنفط والغاز - البلد الوحيد خارج الاتفاق.

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وقال الأمين العام باركيندو أن أوبك تؤيد تأييدًا تامًا ميثاق باريس للمناخ.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو هذه الخطوة وأشار إلى أن الولايات المتحدة قلصت الانبعاثات في السنوات الأخيرة حتى مع زيادة إنتاجها من الطاقة.

وقال "الولايات المتحدة فخورة بسجلنا كرائد عالمي في الحد من جميع الانبعاثات، وتعزيز المرونة، وتنمية اقتصادنا، وضمان الطاقة لمواطنينا".

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله.

وقالت كريستا ميكونن وزيرة البيئة لرئيس المجلس الأوروبي الحالي فنلندا في بيان اليوم الثلاثاء أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس يعني أنه يجب على البقية منا زيادة تعاوننا.

و أضاف سنواصل العمل مع الولايات والمدن والمجتمع المدني في الولايات المتحدة لدعم العمل المناخي.

كما قال مسؤول من المكتب الرئاسي الفرنسي يرافق الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارة دولة إلى الصين: "نحن نأسف لذلك وهذا يجعل الشراكة الفرنسية الصينية بشأن المناخ والتنوع البيولوجي أكثر ضرورة".

وقال المسؤول إن ماكرون والرئيس الصيني شي جين بينغ سيوقعان اتفاقًا يوم الأربعاء يتضمن فقرة حول "عدم الرجوع عن اتفاقية باريس".

وتبدأ رسالة وزارة الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على مدار الساعة في عملية ستكتمل بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

كما وعد جميع كبار المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الديموقراطية، الذين يسعون إلى إقالة ترامب، بالعودة إلى المشاركة في اتفاق باريس في حال فوزهم.

وقال أندرو لايت، زميل بارز في معهد الموارد العالمية والمستشار السابق لمبعوث المناخ الأمريكي في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، إن الانسحاب قد يترك علامة دائمة.

وقال "بينما يخدم الاحتياجات السياسية لإدارة ترامب، فإننا سنخسر الكثير من الجرّ فيما يتعلق بالتأثير الأمريكي على الصعيد العالمي".

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وكانت إدارة أوباما قد وقّعت الولايات المتحدة على اتفاقية عام 2015، ووعدت بتخفيض بنسبة 26 إلى 28 في المائة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2005.

كما حمل ترامب وعدًا بالتخلي عن هذا التعهد، قائلًا إنه سيضر بالاقتصاد الأمريكي مع ترك كبار الملوثين الآخرين مثل الصين لزيادة الانبعاثات، كان ملزمًا بقواعد الأمم المتحدة بالانتظار حتى 4 نوفمبر 2019، لتقديم أوراق الخروج.

ولكن ترامب قد تحرك بالفعل للاسترخاء بعدد كبير من قواعد عهد أوباما التي تحد من الانبعاثات - بما في ذلك من صناعة الكهرباء والسيارات وقطاع حفر النفط والغاز.

كما قال تقرير هذا العام من قبل المدعين العامين في الولاية إن هذه التراجع قد تصل إلى زيادة في انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة بأكثر من 200 مليون طن سنويًا بحلول عام 2025.

وقالت تيريزا ريبيرا، وزيرة البيئة الإسبانية، على موقع تويتر، إن الانسحاب الرسمي - رغم أنه متوقع - وجه ضربة لصفقة باريس، ستستضيف إسبانيا الجولة المقبلة من مفاوضات المناخ بدلًا من شيلي في أوائل ديسمبر.

وكتبت "أشعر بالأسف العميق لهذا القرار، الذي، بغض النظر عن كيفية الإعلان عنه، ليس أقل إثارة للقلق".

"الدولة والعمل المحلي"

انتقدت الجماعات البيئية هذه الخطوة.

وقال جان سو، مدير الطاقة بمركز التنوع البيولوجي: "سيحتاج الرئيس المقبل إلى الانضمام مجددًا إلى الاتفاق على الفور والالتزام بتحويل سريع للطاقة بالجملة إلى الطاقة النظيفة، وهو ما يتطلب متطلبات الطوارئ المناخية".

وقال تقرير صادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدة في العام الماضي إن العالم لديه ما يزيد قليلًا عن عقد من الزمن لخفض الانبعاثات بسرعة من استخدام الوقود الأحفوري لمنع ارتفاع درجات الحرارة في العالم بأكثر من 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).

ووفقًا للتقرير إلى جانب عتبة الاحتباس الحراري، يصبح الكوكب أكثر عرضة لرؤية آثار متتالية دراماتيكية لتغير المناخ، من ارتفاع مستوى سطح البحر إلى العواصف الشديدة والجفاف والفيضانات والأمواج الحارة.

وفي غياب القيادة الفيدرالية الأمريكية بشأن تغير المناخ، سعت العديد من الولايات الديمقراطية والحكومات البلدية إلى تطبيق لوائحها الخاصة التي تحد من الانبعاثات وتشجع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال ألدن ماير، مدير السياسة في اتحاد العلماء المهتمين، إن الولايات والمدن والشركات التي تمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي الأمريكي والسكان ما زالت ملتزمة بأهداف اتفاقية باريس.

و أضاف إنه على عكس الرئيس، فهم هؤلاء القادة أن خفض الانبعاثات يخلق فرص عمل ويحمي المجتمعات المحلية، في حين أن التقاعس عن العمل في المناخ يشكل التهديد الحقيقي للازدهار.

وحتى خروجها الرسمي، ستستمر الولايات المتحدة في المشاركة في المفاوضات حول الجوانب الفنية للاتفاقية، ممثلة في مسؤولين مهنيين بوزارة الخارجية.

كما تقود الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر انبعاثات الكربون في العالم، مفاوضات حول "كتاب القواعد" في باريس والذي يحدد قواعد الشفافية والإبلاغ.

