الزمامرة.. الإختبار الأخير لكارتيرون مع الرجاء وإسم رجاوي مرشح لخلافته في حال رحيله

على الرغم من بدايته الموفقة في البطولة، وجمعه لأربع نقاط من مباراتين، بانتصار على رجاء بني ملال وتعادل بميدان أولمبيك آسفي، إلا أن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي، لم يحصل بعد عن رضى الجماهير الخضراء، التي بدأ جزء كبير منها يطالب برحيله.

عشاق الرجاء غير راضين تماما عن الأداء الذي يقدمه الفريق، منذ بداية هذا الموسم، ولا يجمعون على صواب التغييرات التي يقوم بها الرجل، خاصة في المباريات المهمة، وهو الأمر الذي دفع عددا منهم إلى مطالبة رئيس النادي، بضرورة الإنتباه إلى الأمر، والتفكير في بديله.

وتعتبر مباراة اليوم أمام نهضة الزمامرة، بمتابة الامتحان الجدي والحقيقي للمدرب الفرنسي، عندما يحل ضيفا عليه، في إطار مؤجل الجولة الثانية من البطولة الإحترافية لكرة القدم، حيث أي هفوة أو سقطة، تعني الاقتراب من الخروج من الباب الخلفي لملعب الوازيس.

وانتقد العديد من المتابعين للنادي، فشل المدرب في الرقي من مستوى اللعب، وعدم قدرته على إيجاد التوليفة واللحمة الملائحة، بالرغم من تواجد أسماء وازنة، تكون قادرة على تقديم مستوى عالي تقارع به كبار الأندية بالمغرب وترفع من سقف التحدي في عصبة الأبطال الإفريقية.

وفي الوقت الذي يتم فيه الحديث عن إمكانية رحيل كارتيرون، يروج العديد لإسم إبن الدار، جمال السلامي، المدرب السابق للمنتخب المحلي، من أجل خلافته، بحكم خبرته ونجاحه في عدد من التجارب، بالإضافة إلى معرفته عن قرب للاعبين.