لا زالت قضية الإعلامية أسما منير تشغل روّاد منصات التواصل الاجتماعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا تزال قضية الإعلامية المصرية أسما شريف منير تشغل منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن "استفتت" متابعيها في "فيسبوك"، قبل أيام، حول الداعية الإسلامي الأكثر قبولا وثقة بنظر متابعيها.

ولم يتوقف الأمر عند الاستفتاء، بل تفجرت القضية عندما رشح عدد كبير من المعقبين الشيخ محمد متولي الشعراوي بأنه الأكثر شعبية، فعقبت منير على ذلك وكتبت: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً ما عرفتش استوعبه، حقيقي استغربت، هدور لك على الفيديوهات إلى خلتنى أبطل أشوفوا".

وبمجرد أن انتشر هذا الرّد، تلقت كم هائل من التهديدات لسفك دمائها، مما أدى هذا التهديد لتوتر حالتها النفسيّة وانعزالها في بيتها وعدم الخروج منه خوفًا على حياتها.

وطال الهجوم منذ أمس الإثنين، في موقع "توتير"، الفنان المصري خالد أبو النجا، بعد هجومه على الداعية محمد متولي الشعراوي، إذ غرّد عبر حسابه في "تويتر": "الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم بل تباهي بعدم قراءته لغير القرآن! #كفاية_عك".



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وتفاوتت ردود الفعل في مصرَ، بين مؤيد ومعارض حول قضيّة الشعراوي، هل هو فوق النّقد أمّ أنّ وهّابيّته سلفيّة صالحة غير قابلة للتأويل والنّقد؟

وكتب الباحث الإسلامي، سامح عسكر، على حسابه في "تويتر" أنّ "أسما لم تخطئ حينما اعتبرت الشعراوي ’متطرّف’"، ونشر فيديو يؤكّد ما قالته أسما، فالمقطع المصور للشعراوي اعتبره "تأكيدًا لكلامها"، وشرح أن الشعراوي يدعو في المقطع لقتل تارك الصلاة وللتحرش بالمرأة وضربها وزواج الأطفال، وغيرها من الفتاوى التي اعتبرها الباحث "مهينة" و"شاذة"، مضيفًا أنّ من يهاجمون أسما هم "دواعش ومغيبين".

ثمّ راج "هاشتاج" #الشعراوي_فوق_ابوالنجا، في اليومين الأخيرين وفيه هجوم عنيف على أبو النجا.