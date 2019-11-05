طهران: لم نتدخل في العراق ونعرف الأطراف الدولية التي تحرض على الاقتتال

وقال ولايتي في مقابلة مع قناة "فرانس 24" إن هذه الدول تريد "امتطاء الموجة في العراق ولبنان، لإخراج المطالب الشرعية للشعبين اللبنانب والعراقي عن مسارها الصحيح".

وأوضح أن طهران تعلم أن "بعض العناصر من السفارة الأمريكية في بغداد وبعض العناصر التابعة للسعودية والإمارات والكيان الصهيوني، يعملون على مصادرة المطالب المحقة للشعب ويحرضون على الاقتتال بين أطياف الشعب العراقي".



وأضاف أن إيران لم تتدخل في الشأن الداخلي العراقي على الإطلاق، مضيفا: "نحترم كل ما تقرره السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في العراق، ونعتبر أن كل من يعمل على إثارة أعمال الشغب لا يريد الخير للشعب العراقي، هؤلاء يقتلون الناس ويحرقون مقرات الأحزاب السياسية في العراق".