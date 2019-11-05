10 قتلى في استهداف قاعدة أمنية ببوركينا فاسو

قُتل 5 عناصر أمن و5 مدنيين في هجوم استهدف قاعدة للدرك في شمال بوركينا فاسو، قرب الحدود مع مالي، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني لفرانس برس: "نفّذ عشرات الأفراد المسلحين هجوما على موقع لعناصر الدرك في أورسي"، مشيرا إلى أن الهجوم الذي وقع الإثنين، جاء "بعد تبادل لإطلاق النار استمر لساعات، تمكّن المهاجمون من دخول الموقع. وللأسف، خسرنا 5 عناصر من الدرك".

وأفادت مصادر أخرى بأن 5 مدنيين يعملون لحساب شركة خاصة قتلوا كذلك في الهجوم، حيث أرسلت السلطات تعزيزات إلى الموقع في ولاية أودالان الذي وجده عناصر الأمن متضررا بشكل كبير.

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والأحد، قتل 4 أشخاص بينهم نائب رئيس بلدية مدينة في شمال بوركينا فاسو في كمين في منطقة شهدت هجمات جهادية متكررة.

وتعد بوركينا فاسو بلدا فقيرا وهشا سياسيا في قلب منطقة الساحل وتعاني قواتها الأمنية من نقص المعدات وضعف التدريب والتمويل.

وتواجه الولايات الشمالية في البلاد موجة عنف منذ 4 سنوات وصلت من مالي المجاورة.

وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 630 شخصا في أنحاء البلاد، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس بينما أجبر نحو 500 ألف شخص على الفرار من منازلهم.