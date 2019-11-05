إسرائيل تعتقل 14 فلسطينيا وتهدم منزلا بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 14 فلسطينيا، بالإضافة إلى هدم منزل بمدينة القدس المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية بلدة سلوان بمدينة القدس الشرقية، وأجبرت إحدى العائلات على إخلاء منزلها المكون من طابقين قبل أن تهدمه جرافات الاحتلال.



وزعمت بلدية الاحتلال أن "المنزل أقيم بدون ترخيص"، وهي ظاهرة شهدت تصاعدا ملحوظا في القدس الشرقية.

وبهدم المنزل ارتفع عدد المنازل التي هدمتها إسرائيل في القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري إلى 174 منزلا، بحسب توثيق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).

واستنادا إلى التوثيق الأممي ذاته فقد هدمت إسرائيل 177 منزلا في القدس الشرقية خلال العام الماضي 2018 بأكمله مقارنة مع 142 منزلا طوال عام 2017.

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وتشير هذه المعطيات الأممية إلى أن وتيرة عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية منذ مطلع العام الجاري تكاد تكون غير مسبوقة بالمقارنة مع الأعوام الماضية.

وعلى الصعيد ذاته، فقد وزعت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، الثلاثاء، 10 إخطارات هدم لمنشآت سكنية وتجارية في بلدة العيساوية في القدس الشرقية.

واعتقلت قوات الاحتلال فتى وناشطا فلسطينيا خلال توزيع إخطارات الهدم.





وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 12 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم خلال عمليات دهم لمنازلهم.

وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة الاعتقالات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية خلال السنوات القليلة الماضية.

واستنادا إلى معطيات إسرائيلية رسمية فإنه في بداية الشهر الجاري كان 4871 فلسطينيا يقبعون في السجون الإسرائيلية بينهم 2936 صدرت أحكام بالسجن ضدهم و1474 ما زالوا قيد التحقيق أو بانتظار إصدار أحكام ضدهم و461 فلسطينيا معتقلون إداريا دون توجيه اتهامات ضدهم.