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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكرملين تكشف حقيقة عقد لقاء بين بوتين وترامب الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365_متابعات نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، وجود خطط لعقد اجتماع جديد بين الرئيسين الروسى والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وقال بيسكوف- في تصريح اليوم الثلاثاء: "لا توجد حاليًا خطط محددة لعقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب". وأضاف أنه "من غير الواضح بعد أين يمكن أن يكون الرئيسان سويا، وعلى هامش أي فعالية دولية، لذا لا يمكننا الآن قول أي شيء بهذا الصدد".

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