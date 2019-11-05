قوى الامن: توقيف مروجا مخدرات ينشطان في منطقة سن الفيل وضبط كمية منها

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان انه في إطار ملاحقة تجار ومروجي المخدرات والمطلوبين للقضاء، توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة​ القضائيّة حول قيام المدعو: أ. ج. (مواليد عام 1979، لبناني) بترويج المخدرات برفقة فتاة في محلة ​سن الفيل​ على متن ​سيارة​ نوع كيا.

وذكرت انه بعد تكثيف الإستقصاءات والتّحريات تمكّن عناصر المكتب المذكور، من نصب كمين محكم له بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة، حيث جرى توقيفه والفتاة التي ترافقه، وتدعى: - غ. ع. (مواليد1981، لبنانية) وضُبِطَ بحوزتها /55/ ظرفاً من مادة ​الكوكايين​ معدة للترويج، وقد تبين ان الاول مطلوب للقضاء بجرم نقل حقائب مخدّرات وتوزيعها على المروجين العاملين معه بالشبكة ذاتها.

ولفتت الى ان التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص.