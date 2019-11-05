اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان انه في إطار ملاحقة تجار ومروجي المخدرات والمطلوبين للقضاء، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام المدعو: أ. ج. (مواليد عام 1979، لبناني) بترويج المخدرات برفقة فتاة في محلة سن الفيل على متن سيارة نوع كيا.
وذكرت انه بعد تكثيف الإستقصاءات والتّحريات تمكّن عناصر المكتب المذكور، من نصب كمين محكم له بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة، حيث جرى توقيفه والفتاة التي ترافقه، وتدعى: - غ. ع. (مواليد1981، لبنانية) وضُبِطَ بحوزتها /55/ ظرفاً من مادة الكوكايين معدة للترويج، وقد تبين ان الاول مطلوب للقضاء بجرم نقل حقائب مخدّرات وتوزيعها على المروجين العاملين معه بالشبكة ذاتها.
ولفتت الى ان التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف مروجا مخدرات ينشطان في منطقة سن الفيل وضبط كمية منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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