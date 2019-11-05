الامن العام: قوة من الامن العام أزالت خيم المعتصمين عند دوار ساسين

اعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان، أنه "في إطار ​الخطة الأمنية​ المشتركة، قامت قوة من المديرية العامـة للأمن العام قبل ظهر اليوم بإزالة خيم المعتصمين عند دوار ​ساحة ساسين​ في ​الأشرفية​ وأعادت فتح الطرقات أمام المواطنين".

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