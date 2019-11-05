كلودين عون: أؤيد الأصوات المحقة والورقة الإصلاحية التي قدمها الرئيس عون

أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ ال​لبنان​ية كلودين عون روكز في تصريح لها لوكالة "الاناضول" التركية عن "تأييد كل صوت مُحقّ في مطالبه"، مشددة على "مساندة من يدعم الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيس الجمهورية ​ميشال عون​"، مشيرةً إلى "إنني أدعم كلّ شخص يُطالب بضمان ​الشيخوخة​، وأقف إلى جانب كلّ إمرأة تُطالب بالجنسيّة لأولادها، وأساند كلّ شخص يؤيّد ورقة رئيس الجمهوريّة الإصلاحيّة، وخارطة الطريق التي وضعها في 31 تشرين الأوّل الفائت".

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