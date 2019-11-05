شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: لجنة فنية على أعلى مستوى للوصول لأفضل درجات جودة الدقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى للوصول لأفضل درجات جودة الدقيق، قائلا "تشغيل الماكينة ليس الهدف وهو مجرد وسيلة لاستخرج دقيق جيد للمواطن".

وتابع: "أنا ببص للمواطن مش للمطحن ولا الصومعة، والجميع يعمل فى منظومة كفء لإنتاج رغيف خبز جيد للمواطن، وحتى الآن نعمل فك اشتباكات المحاسبة منذ عام 2014 مع المطاحن والمخابز، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تشهد على ذلك".

وجاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المُقدم من النائب محمد عبد الغنى بشأن قيام وزير التموين والتجارة الداخلية بقراره بسحب الربط التموينى المقرر على شركتى (شمال القاهرة ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة) وإسناده إلى مطاحن تابعة للقطاع الخاص.

وأوضح الوزير أنه تم توقيع عقود بين هيئة السلع التموينية والمطاحن والمخابز، أحد نصوص هذه العقود يُجيز للمخبز طلب تعديل الربط من مطحن لآخر بعد تحليل العينات، وإن كانت العينات أفضل يذهب له، مضيفا "ويجوز للمطحن أيضا حق رفض استلام القمح وفقا لدرجة النقاوة، وهناك حرية فى الاختيار، وحتى هذه اللحظة نواب المنيا يرفضون الدقيق القادم من مطحن شمال القاهرة".

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وتابع: "لدينا معمل مركزى على أعلى مستوى من الدقة ولا يتم النقل إلا بعد تحليل العينات، والهدف هنا هو ضبط المنظومة ومحاسبة المخبز والمطحن على جودة الرغيف".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد اليوم بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المُقدمة من عدد من أعضاء البرلمان بشأن المُشكلات التى تواجه المواطنين بمنظومة الدعم.