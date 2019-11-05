شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية: النائب أحمد طنطاوى دمية تحركها الإخوان..ونرفض مبادرته والان مع تفاصيل الخبر

أصدر تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 40 حزبا بيانا اليوم الثلاثاء، بيان للرد على ما وصفه بمبادرة النائب أحمد طنطاوى الفاشلة، لافتا إلى أن مرحلة بناء وتدعيم أركان ومؤسسات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسلا تمثل نموذج يحتذى به على المستوى الإقليمى والدولى رغم كل التحديات التى واجهت مصر إلا أن حكمة القيادة السياسية ووعى وتكاتف الشعب المصرى ساهم فى انجاز تلك المرحلة.

وأكد التحالف أن ما طرحه أحمد طنطاوى عضو مجلس النواب بشأن مبادرته لتدعيم أركان الدولة بأنها ليست مبادرة ولكنها محاولة مكشوفة يتستر خلفها من يسعون لهدم الدولة المصرية وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية التى يبدو أن أحمد طنطاوى تحالف معهم ويتحدث بلسانهم ، متجاهلا رأى الشعب المصرى ومتمسكا برأى الخونة والارهابيين.

وتابع البيان: "بمتابعه النائب أحمد طنطاوى نجد انه اعتاد على إثارة النواب تحت قبة البرلمان، وقرر ان يثير المواطنين والراى العام المصرى بطرح مبادرات مشبوهه ظاهرها الإصلاح وباطنها الهدم وعدم الاستقرار مستغلا حصانته البرلمانية، وقام ببث فيديو مدته ساعه ونصف كان من الافضل ان يتواجد بين ابناء دائرته ويتفرغ لخدمتهم وحل مشاكلهم تحت القبه ولكنه تفرغ لحمل وتبنى مبادرات مشبوهة واجندات الجماعة الإرهابية ، فنسى او تناسى سجل ممارساته وأفعاله تحت قبه مجلس النواب المثيرة للجدل والمخالفة للائحة المجلس وتقاليده البرلمانية ، فيجب ان يطلق عليه نائب الشغب وليس نائب الشعب ، وبدلا من أن ينصح نفسه ويعدل من سلوكة اطلق مبادرة مشبوهة وقام بالتشكيك فى الانجازات والنجاحات التى تتحقق فى دوله كبيرة ، محمله بالاعباء الناجمه عن التصرفات الغير مسؤوله من المخربين والخونه واعداء الوطن وجماعات الاخوان الارهابية".

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واستطرد البيان:"لاتفرح بما تروجه لك قنوات الاخوان الارهابيه فانت مجرد دمية فى يد جماعة الإخوان الإرهابية وانك البديل للمقاول الهارب خارج مصر لهدم الدولة المصرية ، ونقول لاحمد طنطاوى من انت ؟ من انت حتى تتحدث عن رحيل رئيس مصر المحترم و المنتخب بأصوات أغلبية المصريين ،من انت لكى تطالب بالغاء تعديلات دستورية اقرها الشعب المصرى فى استفتاء خضع لرقابة القضاء ، ومن انت لتفرض وصايتك على شعب مصر، من انت لكى ترسم خارطه طريق اصلاح سياسى ،بنودها هدم سياسى".

وقال التحالف أنه يتحدى النائب أحمد طنطاوى ان يطرح هذة المبادرة على أبناء دائرته ، لكى يعرف رد فعلهم قبل أن يعرف رد فعل الشعب المصرى وبدلا من الارتماء فى أحضان أعداء الشعب المصرى وتحقيق مخططاتهم الهدامة علية ان يعود إلى رشده ويطلب من الشعب المصرى المغفرة عما ارتكبه فى حقه على مدار 4 سنوات تحت قبة مجلس النواب وخارجها، مؤكدا ان ماطرحة طنطاوى مجرد هراء ولايستحق القراءة ، وقد قمنا بالرد عليه لصدورة من شخص يحمل صفة نيابية ، ونؤكد ان مكانها مزبلة التاريخ

وأعلن التحالف رفضه التام لما طرحة طنطاوى ويطالب المجلس بتحويله، الى لجنه القيم فمثل هذا لا يمثل شعب مصر بل يمثل جماعه ارهابيه فمكانه الطبيعى بجوارهم ، وأيضا نطالب اجهزة الدوله بالتصدى له فهو مخرب ويجب ان يعاقب بالقانون.