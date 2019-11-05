شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التموين: تحويل خسائر مخبز زايد المليونى إلى أرباح 5 ملايين جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخبز الشيخ زايد المليونى كان يُحقق خسار تبلغ 5 ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك حاجة له بمدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن الحكومة قررت طرح المخبز بحق الانتفاع وتمت ترسية العطاء على إحدى الشركات، موضحا أن تلك الخطة ستحول الخسائر إلى أرباح تتخطى الـ5 ملايين جنيه سنويا.

وأوضح الوزير أن إنشاء هذا المخبز كان فى إطار تبادل الديون مع الجانب الإيطالى بتحويلها لمنح منذ عام 2008، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع المخابز المليونية، مضيفا "تم إنشاء مخبز الشيخ زايد المليونى وافتتاحه فى عام 2011 لتوفير الاحتياطى"، وتابع: "وتم إهمال هذه الكيانات الإنتاجية وكان إجمالى الخسائر 5 ملايين وإيراداته 530 ألف جنيه سنويا".

جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المُقدم من النائب الدكتور محمد فؤاد بشأن عزم الحكومة بيع مخبز الشيخ زايد المليونى والمُنشأ عام 2011، بتكلفة بلغت 48 مليون جنيه من إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين، ما يعد إهدارا للمال العام.

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وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن صيانة الخطوط بهذا المخبز كان يستكلف تكلفة غير طبيعية، فى حين أن العائد الاقتصادى لم يكن مجدٍ، قائلا: "والآن هناك مخابز بمنطقة أكتوبر ولم يعد هناك حاجة لهذا المخبز، وطرحه لحق الانتفاع يأتى فى إطار استغلال الأصول غير المستغلة".

واستطرد: "كما أنه لم يأتى لنا أى خطاب من مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد لتطوير المخبز، وتم طرحه بحق الانتفاع لمدة 25 سنة وتم ترسية العطاء بمبلغ 3.2 مليون فى السنة ونسبة من الأرباح تصل إلى 3.2 مليون، وبهذا الشكل يتم تحويل الخسارة لربح، وتم إلزام الشركة بالعاملين بالمخبز".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المُقدمة من عدد من أعضاء البرلمان بشأن المُشكلات التى تواجه المواطنين بمنظومة الدعم.