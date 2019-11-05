شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خطة تشريعية البرلمان فى الرقابة بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول في مجال الرقابة.

وقال أبو شقة خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن الخطة تضمنت:

1- تقصي أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي تدخل في نطاق اختصاص اللجنة ودراسة الأثر التشريعى لها والتأكد من مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون.

2- متابعة "في حدود اختصاص اللجنة" بيانات الوزراء في المجلس أو أمام اللجنة أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج والتوصيات التي صدرت عنها أو عن المجلس.

3- دراسة وإبداء الرأي بشأن تقارير أجهزة الرقابة البرلمانية المحالة إليها من المجلس.

Advertisements

4- بحث وإعداد تقارير عن وسائل وإجراءات الرقابة المحالة إليها من المجلس.

5- العمل على تطوير نظم الخدمات القانونية والقضائية والعمل على تحسينها.

وأشار أبوشقة إلى أن الخطة تشمل أيضا دراسة كل ما بحال إليها من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين وطلبات الإحاطة أو غيرها من التي تدخل في اختصاص اللجنة.