الرباح: نتوقع إنتاج 96 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال سنة 2019

قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إنه من المتوقع أن يصل الإنتاج الوطني من الهيدروكاربورات، خلال العام الجاري، إلى 96 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و4300 طن من المكثفات.

وأوضح الوزير ذاته، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته، في لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، في وقت متأخر من مساء أمس، أن “حجم الاستثمار في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات، سيبلغ متم عام 2019، حوالي 800 مليون”.

وأفاد المتحدث نفسه، أنه تم خلال هذه السنة، منح 8 رخص بحث، منها رخصتان بحريتان، بالإضافة إلى رخصة امتياز لاستغلال الغاز الطبيعي.

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وأكد المسؤول الحكومي أن “حجم الاستثمارات في التنقيب على البترول، والغاز في المغرب، بلغ 1,7 مليار، خلال العام الماضي”.

وغطت عمليات البحث عن الهيدروكابورات مساحة إجمالية، تُناهز 110 ألف كيلومتر مربع، بحسب تقرير للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تسلمه البرلمانيون، أمس الاثنين.

وشملت عمليات البحث المذكورة، 34 رخصة برية، و28 رخصة في عرض البحر، ورخصة استطلاعية واحدة، و9 عقود امتياز للاستغلال، وذلك حتى متم شتنبر الماضي.