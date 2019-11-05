قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إنه من المتوقع أن يصل الإنتاج الوطني من الهيدروكاربورات، خلال العام الجاري، إلى 96 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و4300 طن من المكثفات.
وأوضح الوزير ذاته، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته، في لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، في وقت متأخر من مساء أمس، أن “حجم الاستثمار في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات، سيبلغ متم عام 2019، حوالي 800 مليون”.
وأفاد المتحدث نفسه، أنه تم خلال هذه السنة، منح 8 رخص بحث، منها رخصتان بحريتان، بالإضافة إلى رخصة امتياز لاستغلال الغاز الطبيعي.
وأكد المسؤول الحكومي أن “حجم الاستثمارات في التنقيب على البترول، والغاز في المغرب، بلغ 1,7 مليار، خلال العام الماضي”.
وغطت عمليات البحث عن الهيدروكابورات مساحة إجمالية، تُناهز 110 ألف كيلومتر مربع، بحسب تقرير للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تسلمه البرلمانيون، أمس الاثنين.
وشملت عمليات البحث المذكورة، 34 رخصة برية، و28 رخصة في عرض البحر، ورخصة استطلاعية واحدة، و9 عقود امتياز للاستغلال، وذلك حتى متم شتنبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرباح: نتوقع إنتاج 96 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال سنة 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.