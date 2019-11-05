محمد رمضان يعود إلى المغرب بعد أسابيع من زيارته السابقة – صورة

عاد الفنان المصري، محمد رمضان، إلى زيارة المغرب، للمرة الثانية في ظرف وجيز، بعد أن حل فيه منتصف أكتوبر الماضي، لتصوير آخر كليباته “سلطان”.

ونشر رمضان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أمس الاثنين، منشورا من داخل فندق “المامونية “في عاصمة النخيل مراكش، ليعلن عودته إلى المدينة نفسها، التي حل فيها في زيارته السابقة.

ونشر “اليوم24″ سابقا، نقلا عن مصادره، أن محمد رمضان، الملقب بـ”الأسطورة” تلقى دعوة من اللجنة المنظمة لمباراة “النجوم”، التي ستقام في مدينة العيون، في السادس من شهر نونبر المقبل، التي ستعرف حضور عدد من المشاهير.

وتناقلت تقارير إعلامية أخرى أن رمضان سيتخلف عن تلبية دعوة حضور احتفالات ذكرى المسيرة الخضراء، غير أن حلوله في المغرب في هذا الوقت يؤكد حضوره.

ويواجه محمد رمضان في الظرف الحالي، مشاكل تسببت في حظر كليبه مع النجم المغربي سعد لمجرد “إنساي”، نتيجة سوء تفاهم مادي بينه والمنتج المنفذ للعمل.