جريمة مروعة.. اغتصاب طفلة ذات 7 سنوات والمغتصب حر طليق ضواحي تطوان

اهتزت جماعة “واد لو”، ضواحي تطوان، على وقع جريمة اغتصاب بشعة، راحت ضحيتها طفلة، لا يتجاوز عمرها سبع سنوات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطفلة، التي تنحدر من أحد الدواوير التابعة لجماعة “واد لو”، تعرضت إلى اغتصاب بشع، أول أمس الأحد، حينما كانت متوجهة إلى السقي.
وفي هذا السياق، قال حسن اقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم 24″، إن جمعيته ستتقدم، اليوم الثلاثاء، بشكاية في الموضوع لدى الوكيل العام في محكمة الاستئناف في مدينة تطوان.
وتطالب الجمعية الحقوقية بعدم إفلات الجاني من التقاب، وإلقاء القبض عليه فورا، مشيرة إلى أنه ينحدر من نفس داور الضحية.
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