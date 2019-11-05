مدرب موريتانيا يعلم اليوم عن قائمة “المرابطون” لمواجهة “الأسود”

من المرتقب أن يعلن الفرنسي كورينتان مارتينز، مدرب منتخب موريتانيا لكرة القدم، عشية اليوم الثلاثاء، عن القائمة لأولية لمنتخب “المرابطون”، التي ستخوض معسكرا خاصة للإعداد لمباراة المنتخب الوطني، في إطار أولى مباريات إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2021.
وحسب مصادر إعلامية موريتانية، فإن هذه القائمة، من المرشح أن تعرف تواجد مجموعة من الأسماء الجديدة، على رأسها اللاعب إبراهيم تال، المدافع الشاب لفريق باريس سان جرمان الفرنسي الرديف، الذي ينشط في الدوري الوطني.
وأكدت المصادر ذاتها، أن تال عبر عن رغبته في حمل قميص منتخب موريتانيا، ومن المرتقب أن يكون جاهزا وحاضرا في المباراة القادمة أمام “أسود الأطلس”، التي ستقام في المغرب منتصف الشهر الجاري.
وعلى غرار الدول المغاربية، بدأت موريتانيا في السنوات القليلة الماضية سن سياسة البحث عن اللاعبين المحترفين في أروبا، المنحدرين من اصول موريتانية، من أجل الاستفادة من تكوينهم الأروبي وتطعيم المنتخب الأول.
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