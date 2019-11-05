بعد أخبار خيانتها لزوجها نجم المنتخب الجزائري.. زوجة محرز تخرج عن صمتها

خرجت زوجة نجم منتخب الجزائر، رياض محرز، أمس الاثنين، عن صمتها، بعد نشر صحيفة “الميرور” البريطانية، لخبر إمضائها سهرة مع ملاكم أمريكي، وترويجها لأن الواقعة “خيانة صدمت محرز”.

وأوضحت “ريتا جوهال”، زوجة محرز أن “ما نشرته الصحيفة البريطانية عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب”.

وقالت زوجة محرز في منشور على “أنستغرام”: “رسالة للذين لا يملكون عقلا، الذين لم أكن أعرف بأنهم موجودون قبل ظهور أنستغرام.. أغلقوا أفواهكم رجاء.. هذا كذب، وافتراء.. نحن لم نتحدث سوى عن العمل، لا يوجد أي شخص تعرض للصدمة”.

وتقصد زوجة محرز بعبارة “لا يوجد أب شخص تعرض للصدمة”، الرد على الأنباء، التي روجت أن زوجها لاعب فريق مانشستر سيتي تعرض للصدمة بعد سماعه بتفاصيل تلك الواقعة.

ونشرت صحيفة “الميرور”، الأحد الماضي، خبرا يفيد أن جوهال شوهدت جالسة، شهر غشت الماضي، مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي، وإيلدر، في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، مدعية في تقريرها أنه “كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية”.