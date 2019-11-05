"واتساب" تتيح مشاركة مقاطع فيديو من "نتفليكس"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأ تطبيق، "واتساب" تقديم أسلوب جديد وسهل، لمستخدمي التطبيق من المهتمين في محتوى شبكة "نتفليكس"، لتبادل الاهتمامات من خلال إتاحة إرسال مقاطع الفيديو الدعائية للأعمال وعرضها بشكل مباشر داخل المحادثات نفسها، ودون الحاجة إلى تحويل المستخدمين إلى صفحة الفيديو.

وبحسب ما نقله موقع، " wabetainfo"، فقد بات بإمكان المستخدمين تشغيل فيديوهات عدد من خدمات البث بما في ذلك، نتفلكس، حيث يمكن الآن تشغيل مقاطع الفيديو من هذه الخدمات داخل التطبيق مباشرة.

وظهرت هذه الميزة على النسخة الأخيرة "لواتساب" على نظام تشغيل iOS، دون أي توضيح من الشركة حول قدومها من الأساس، ومن غير المعروف متى قد تصل إلى نظام "الأندرويد".

ومن الجدير بالذكر، أن شركة "واتساب"، أعلنت قبل أسابيع عن الميّزة البرمجيّة الجديدة لتعزيز الخصوصيّة لمستخدمي أجهزة "الآيفون" العاملة بنظام "IOS"، التي تعمل على إلغاء قفل التطبيق "واتساب" بواسطة تقنيّة التعرف على الوجه (نظام البيومتري)، ثمّ أعلن تطبيق "واتساب"، يوم الجمعة الماضي، عن إتاحته رسميًا لمستخدمي هواتف "الأندرويد" ميزة إلغاء قفل التطبيق باستخدام بصمة الأصبع.