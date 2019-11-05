أم الفحم: حريق هائل في واد ملحم وواد الحرامية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ وبمساندة طائرات الإطفاء عملها في إخماد حريق هائل نشب في المنطقة المفتوحة الواقعة في واد ملحم حتى واد الحرامية بمدينة أم الفحم، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وانبعث دخان كثيف بسبب الرياح إلى المنطقة المأهولة بالسكان في الشرفة ولغاية الخلايل.

وقال ضابط الأمن في بلدية أم الفحم، محمد أبو صالح، إن "طواقم الإطفاء سيطرت على الحريق، ولكن هذا استغرق وقتا نتيجة للرياح الشديدة في المنطقة، وعليه نطلب من المواطنين الكرام تحمل الأمر لحين الانتهاء من عملية الإطفاء نهائيا. كما تواجدت في المنطقة سيارات إسعاف تحسباً لأي طارئ".