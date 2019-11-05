الهند: رغم الانخفاض.. مستويات تلوّث الهواء في أوجها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحسّنت جودة الهواء نسبيًا في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الثلاثاء بسبب هبوب رياح التي ساهمت في خفض نسبة التلوث الذي عانت منه المدينة على مدى أيام، مع ذلك ما زال تلوث الهواء في مستويات خطيرة في العاصمة، التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، لتزيد عن خمسة أضعاف المستوى الآمن الموصى به.

ووفقًا لمقياس السفارة الأميركية لجودة الهواء، تجاوز مستوى الجزيئات الدقيقة "بي. إم 2.5" التي يحملها الهواء المستوى الموصى به وهو 60، ليصل إلى مستوى 331 صباح اليوم الثلاثاء.

وبلغ المستوى 500 أمس يوم الاثنين مما دفع مكتب رئيس الوزراء للتدخل لمراجعة ما تقوم به الوزارات المختلفة للمساعدة في تحسين الوضع؛ وانتقدت المحكمة العليا السّلطات، أمس الإثنين، لتقاعسها في الحد من التلوث، وطلبت من إدارة المدينة والولايات المجاورة والحكومة الاتحادية العمل معا على تحسين جودة الهواء.

وأوصت الحكومة بعدد من الإجراءات لتخفيف نسبة التلوّث وتحسين جودة الهواء، وكانت أبرزها تقليل استخدام السيارات الخاصة حتى يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر في العاصمة وذلك من خلال نظام الأرقام الزوجية والفردية الذي يسمح باستخدام السيارات على الطرق بالتناوب حسب أرقام اللوحات.

بالإضافة إلى ذلك، أوصت الحكومة بإغلاق مدارس المدينة، التي أعلنت حالة طوارئ للصحة العامة يومي الاثنين والثلاثاء، وحظرت أعمال البناء وشنت حملات على حرق القش، إلى جانب عملها على الحد من حرق المخلفات الزراعية في الولايات المحيطة بالعاصمة.