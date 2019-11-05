الغموض يكتنف اختفاء الشاهد بجريمة قتل نجلاء العموري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكتنف الغموض اختفاء الفتى طه العموري (16 عاما) من مدينة اللد، منذ يوم الإثنين الماضي، بالتزامن مع موعد تقديم شهادته أمام المحكمة ضد أخيه محمد العموري (30 عاما)، المتهم بجريمة قتل شقيقته نجلاء العموري (19 عاما).

ولم تعثر الشرطة على القاصر الذي فقدت آثاره، لغاية اليوم، ونفت ما جرى تداوله من أنباء في بعض صفحات شبكة التواصل بأنه تم العثور على جثة تعود للفتى المفقود، وأكدت أنه لا أساس لها من الصحة.

وأشارت إلى أن الفتى العموري فُقدت آثاره منذ أسبوع، في الوقت الذي كان من المفترض أن يدلي بشهادته حول جريمة قتل شقيقته نجلاء العموري التي قُتلت قبل عدة أشهر. وشوهد الفتى آخر مرة بتاريخ 28.10.2019 في شارع (ستروما) باللد، ومنذ ذلك الوقت اختفت آثاره.

يذكر أن تقديرات الشرطة تفيد بأن حياة الفتى ليست بخطر، ورجحت بأن يكون قد جرى إبعاده من قبل العائلة منعا لشهادته ضد أخيه، علما بأن النيابة العامة تعتبره الشاهد الرئيسي في ملف الجريمة. وذُكر أن والد الفتى المفقود قدم بلاغا عن اختفاء نجل فيه مركز الشرطة باللد.