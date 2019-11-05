تقارير: مصير زيدان غير آمن في "سانتياغو برنابيو"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، مهدد بالرحيل عن تدريب فريق ريال مدريد الإسباني.

وسبق أن أشارت العديد من التقارير إلى أن مصير زيدان غير آمن في "سانتياغو برنابيو" هذا الموسم، بسبب تراجع نتائج وأداء الفريق الملكي.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن زيدان قد يتعرض للإقالة من ريال مدريد، في حالة خسارته أمام غلطة سراي، غدًا الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأشار إلى أنه باتت هناك مسافة بين المدرب الفرنسي واللاعبين في غرفة ملابس ريال مدريد، خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن سعي إدارة ريال مدريد لإعادة زيدان إلى مقعد المدير الفني في الموسم الماضي، كان معتمدًا على علاقة المدرب الفرنسي الجيدة بمعظم لاعبي النادي الملكي.