أليغري يرد على إمكانية تدريب بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد المدرب الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، على إمكانية تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني خلال الموسم الجاري بعد إقالة المدرب الكرواتي، نيكو كوفاتش.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن أليغري هو المرشح الأول للجلوس على مقاعد بدلاء البافاري، بعد أن تمت إقالة نيكو كوفاتش بسبب تراجع النتائج.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن أليغري رفض العرض الذي حصل عليه من جانب إدارة بايرن ميونخ لخلافة كوفاتش.

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وسبق أن أكدت تقارير أن أليغري يرفض تولي المهمة الفنية لأي فريق في منتصف الموسم، ويفضل الانتظار حتى الصيف المقبل لتحديد وجهته الجديدة.

وأشارت الشبكة إلى أن أليغري ينتظر الحصول على عرض جديد من نادٍ آخر.

يذكر أن عقد أليغري مع ناديه السابق يوفنتوس لا يزال جاريًا، وبالتالي فإن انتقال المدرب الإيطالي إلى نادٍ جديد لن يكون بالأمر السهل، ويحتاج إلى مفاوضات مع السيدة العجوز.