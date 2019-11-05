زلفة: إعلان الإضراب المفتوح بالمدرسة الابتدائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة زلفة الابتدائية إضرابا مفتوحا في المدرسة بدءا من يوم غد الأربعاء.

وقالت اللجنة إنها توجهت بشكوى إلى مدير المدرسة، المربي تيسير جبارين، حول تعليم اللغة الإنجليزية في الصفوف الثالثة، حيث لم يتعلم التلاميذ الموضوع منذ مطلع العام الدراسي بسبب الغياب المستمر لمعلمة الموضوع.

وقال نائب رئيس لجنة أولياء أمور طلاب المدرسة، عبد الله موسى زيتاوي، إن اللجنة أجرت اتصالات عدة مع مفتش المدرسة، صالح زاهر، حول الموضوع والذي بدوره وعد بحل الإشكال لغاية يوم أمس، الإثنين، لكن حتى اللحظة لم نتلق ردا من أي مصدر مسؤول.

وأكد أنه بناء عليه قررت لجنة أولياء أمور الطلاب إعلان الإضراب المفتوح، بدءا من صباح يوم غد الأربعاء، إلى إشعار آخر.

هذا، وسنقوم في "عرب 48" بنشر تعقيب مجلس محلي طلعة عارة إذا ما وصلنا لاحقا.