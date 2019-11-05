مواقع اردنية: مسؤول سعودي يسلم رغد صدام دعوة لحضور مؤتمر بشأن العراق

افادت مواقع اخبارية اردنية، ان السفير السعودي في عمان التقى برغد صدام حسين وسلمها دعوة لحضور مؤتمر بشأن العراق يعقد في الرياض.
ونقلت هذه المواقع عن مصدر مطلع قوله ان "لقاء جمع كلا من رغد صدام حسين والسفير السعودي في الأردن خالد بن فيصل آل سعود، وذلك بغرض استعراض التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة العراقية".
واضاف المصدر انه "السفير السعودي سلم رسالة دعوة إلى رغد صدام حسين لزيارة المملكة العربية السعودية والحضور في مؤتمر (العراق.. آفاق مستقبلیة) المزمع عقده في الرياض في الشهر القادم"، مشيرا الى ان "السفير اعرب عن قلق وأسف المملكة العربية السعودية من مسار الأحداث في العراق".
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