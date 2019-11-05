محكمة تركية تقضي بحبس عراقي

قضت محكمة تركية في ولاية جانقيري، بحبس عراقي من أصل 11 جرى توقيفهم، الجمعة الماضية، ضمن عملية ضد تنظيم "داعش".

وذكر مراسل الأناضول، أن "الإجراءات القانونية في حق الموقوفين العراقيين، بمديرية الأمن في إطار التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة، قد انتهت امس الاثنين".

وأضاف أن "المحكمة أفرجت عن 8 من الموقوفين، في انتظار ترحيلهم خارج البلاد، بينما قضت بحبس يعقوب مصطفى عبد الرزاق، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي".

وعلم أنه أثناء التحقيق عثر في هاتف "عبد الرزاق" على تطبيق للتواصل بين أفراد "داعش"، كما تم التأكد من نشره لمحتويات خاصة بالتنظيم، باستخدام نفس التطبيق.

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وقضت المحكمة أيضا، بإطلاق سراح المشتبهين الأخيرين، إحداهما امرأة كبيرة في السن، خادمة زعيم التنظيم المقتول أبو بكر البغدادي، بعد إقرارها بخدمته لثلاث أسابيع تحت الإكراه.

ومن المقرر أن تعترض النيابة العامة، على قرار المحكمة بالإفراج عن الشخصين المذكورين أعلاه.

والجمعة الماضية، أوقفت فرق مكافحة الإرهاب التركية 11 عراقيا خلال عملية أمنية ضد تنظيم "داعش"، في ولاية جانقيري شمالي البلاد.

وفي 27 تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل البغدادي، في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.