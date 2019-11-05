خاص.. المصري كيشو بطل العالم للمصارعة يتعهد بتكرار إنجاز كرم جابر

أعاد محمد إبراهيم "كيشو" لاعب منتخب مصر للمصارعة والمصنف رقم 4 عالميا للأذهان مشوار بطل مصر الأولمبي السابق كرم جابر الذي حقق ذهبية أولمبياد أثينا 2004 وفضية أولمبياد لندن 2012، ودون اسمه بحروف من ذهب بعدما حقق ذهبية بطولة العالم تحت 23 عاما في المجر.

"العين الرياضية" تواصلت مع كيشو، بطل العالم للناشئين (2015) وبطل العالم للشباب (2016)، وبطل العالم تحت 23 عاما (2018 و2019)، وبطل العالم للألعاب العالمية العسكرية (2019)، ، المتأهل لأولمبياد طوكيو باليابان عام 2020، عقب الإنجاز الكبير في المجر، للحديث عن سر إنجازاته ومشواره وحلمه بتحقيق ميدالية لمصر في الأولمبياد.





كيف تختلف الذهبية في البطولة الأولى عن الثانية؟

أنا سعيد للغاية بتحقيق ذهبية بطولة العالم تحت 23 عاما مرتين على التوالي وهو أمر أفخر به كثيرا، لكن البطولة الثانية في المجر كانت أصعب من رومانيا العام الماضي، لأن الوصول للقمة صعب، لكن الحفاظ عليها أصعب بكثير.





ما هي اللحظة التي لن تنساها في مشوار التتويج؟

أصعب مباراة كانت في البطولة الثانية بالمجر أمام البطل الياباني في الدور نصف النهائي، فكنت متأخرا في النتيجة 0-5، ونجحت في الفوز بالنهاية 7-5 وكانت لحظة مهمة في مشوار التتويج بالذهبية.





ماذا عن شعورك بالتأهل لأولمبياد طوكيو؟

بالطبع هو شعور لا يمكن أن أصفه وشرف كبير لي التأهل للأولمبياد والمنافسة مع كبار اللعبة في العالم بطوكيو، خصوصا أنني تأهلت بعدما حققت المركز الخامس في مونديال الكبار بكازاخستان وبعد منافسة قوية مع العمالقة.





كيف ترى فرصتك على التتويج بميدالية أولمبية في المصارعة؟

أولا بالاجتهاد والعمل المستمر سوف أحقق حلمي بالتتويج بميدالية أولمبية لمصر وبدعم الجميع لي، وبالطبع كرم جابر أسطورة وقيمة رياضية كبرى في مصر وفخور أنني أستكمل إنجازاته بالمصارعة الرومانية وأشعر أنني قادر على تحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو.





ماذا عن حلمك؟

حلمي بالطبع وحلم كل رياضي هو التتويج الأولمبي ورفع العلم المصري وعزف السلام الوطني في أكبر المحافل الرياضية، وأتمنى تحقيقه في اليابان".

Advertisements





كيف ترى دعم اتحاد المصارعة لك؟

اتحاد المصارعة المصري له دور كبير في دعمي والإنجازات التي حققتها حتى الآن، وبالطبع هناك أيضا دعم من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، ويحرصون دائما على الوقوف خلفي وتلبية مطالبي وتوفير كل الأشياء لي لأصبح بطلا.





لمن تدين بالفضل في وصولك للعالمية؟

أولا الفضل لله ثم والدي ووالدتي فهما أكبر الداعمين لي على المستوى الشخصي والاجتماعي، وأتمنى أن أحقق حلمهما وأكون عند حسن ظنهما دائما.

نقطة التحول في مشواري هي توقيع عقد الرعاية مع شركة روابط الرياضية والتي نجحت في توفير رعاية كبيرة لي من أكبر المؤسسات وهو البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لي ولمنتخب مصر في المصارعة، وبالطبع يقومون بتوفير دعم مادي كبير لنا للمشاركة بالبطولات بشكل أكبر ومعسكرات خارجية بمختلف دول العالم.





حدثنا عن بدايتك والصعوبات التي واجهتك

بدأت مشواري مع المصارعة في سن 5 سنوات بمركز شباب صغير، واخترت هذه اللعبة لأنها كانت اللعبة الأكثر شعبية في المنطقة التي كنت أسكن بها.

الصعوبات التي واجهتها في مشواري هي كيفية الموازنة بين الدراسة والتدريبات والمعسكرات الداخلية والخارجية وأيضا البطولات لكن بعد توقيع عقد الرعاية تم حل تلك الأمور.





ما السر وراء إنجازاتك؟

الاستعداد الجيد عن طريق المشاركة بالعديد من المعسكرات الخارجية والداخلية وبالطبع بوجود فريق عمل صاحب خبرة سواء من الأطباء في مختلف التخصصات والمدربين.





كيف ترى إشادة الاتحاد الدولي للمصارعة بك؟

إشادة الاتحاد الدولي بي وسام وشرف وفخر كبير لي ولكل المصريين، وأنا سعيد بذلك، ولو تحدثت عن دعم الجماهير فأشعر برغبة كبيرة في تحقيق الإنجازات فهم يعطونني الدافع والثقة لتحقيق مزيد من الميداليات ورفع اسم مصر دائما في المحافل الكبرى.



