رغم الخلافات.. ماني يؤكد قوة علاقته مع صلاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي على قوة علاقته مع المصري محمد صلاح زميله في صفوف "الريدز"، رغم الأزمة التي حدثت بينهما هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مباراة بيرنلي وليفربول بالجولة الرابعة من "البريمييرليج"، التي انتهت بفوز الليفر 3-0، أزمة عقب خروج ماني غاضبا من أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، بسبب عدم تمرير صلاح إحدى الكرات له أمام المرمى في هجمة للريدز على الفريق المستضيف.

وقال ماني في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة: "صلاح مهاجم مجنون ولاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء".

وأضاف: "في بعض الأحيان كانت لدينا خلافاتنا لكن حدث لنا أن نأخذ زمام المبادرة، ما زال من دواعي سروري أن أتطور معه، فلدي شعور بأننا نقدم نفس النوع من كرة القدم".

وتابع: "لسنا أشخاصا نحب التظاهر بالأشياء أو الادعاء بها، فأحاول أن أكون صادقا للغاية وأن أفعل الأشياء على طبيعتي".

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وواصل: "يمكن أن تحدث بعض الأشياء على أرض الملعب أو خارجها، ولكننا نعيش معا في كل يوم".

وأوضح: "محمد صلاح شخص أحترمه ولدينا علاقة جيدة داخل وخارج الملعب، وإذا كانت الأمور لا تسير على ما يرام، فنحن نقول لأنفسنا وبعد ذلك لا بأس هكذا هي الحياة".

وتطرق ماني للحديث عن فرصته في الحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي سيكون منافسا فيها لصلاح للعام الثالث على التوالي، حيث قال: "الأمر ذاته مثل جائزة الكرة الذهبية فلقد كنت محظوظا لأنني كنت على منصة الجوائز لثلاث مرات، وسأستمر في القتال حتى النهاية بالقمة وفي أعلى خطوة، ولا يمكن أن أقول إن هذا العام سيكون لي لكنني سأقاتل حتى النهاية.

وترشح ماني لجائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2016 والتي حصدها الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما ترشح في عامي 2017 و2018 وحصد صلاح كلا اللقبين.

يذكر أن ماني قد تم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 ضمن قائمة ضمت 30 مرشحا، ومن المقرر أن يقام الحفل السنوي الضخم للإعلان عن الفائز بالجائزة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل بالعاصمة الفرنسية "باريس".