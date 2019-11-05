باكستان تعلن مقتل 3 إرهابيين أفغان في تبادل لإطلاق النار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن متحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية، مقتل 3 إرهابيين، الثلاثاء، خلال تبادل لإطلاق النار مع أفراد في الإدارة بمنطقة كويتا شمال غرب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إنه وفقا لصحيفة "دون" جرى تبادلا لإطلاق النار في وقت مبكر اليوم بقرية جابارج، بعد أن استمرت مركبة مشتبه بها في السير، رغم نداءات أفراد إدارة مكافحة الإرهاب لها بالتوقف.

وأكد مسؤولو الأمن أنهم عثروا في السيارة أيضا على أسلحة ومتفجرات، كانت بحوزة الإرهابيين المشتبه بهم.

كما أكد مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته للمحطة التلفزيونية أن المسلحين يحملون الجنسية الأفغانية، وكانوا متورطين في أنشطة إرهابية ببلدة كوتشلاك في كويتا.