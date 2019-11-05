هايكو ماس: مقترح كارنباور حول سوريا ألحق الضرر بسياسة ألمانيا الخارجية

اتهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، وزيرة الدفاع إنغريت كرامب كارنباور بأنها ألحقت الضرر بالسياسة الخارجية لألمانيا، بسبب اقتراحها منطقة آمنة مراقبة دوليا شمالي سوريا.



وفي تصريحات نقلتها شبكة تحرير ألمانيا، الثلاثاء، قال ماس: "وزيرة الدفاع ألحقت الضرر بالسياسة الخارجية لبلادنا بسبب مقترحها حول سوريا".

وتابع: "لم نجر أي تنسيق حول هذا المقترح داخل الحكومة قبل أن تعلنه وزيرة الدفاع".

وأضاف: "مثل هذه الاقتراحات لا تعطي انطباعا جيدا عن ألمانيا سواء داخليا أو خارجيا".

كان ماس قد وصف مقترح وزيرة الدفاع، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة قبل أسبوع، بأنه غير واقعي. واستخدم جاويش أوغلو بدوره الوصف نفسه.

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وأثارت تعليقات ماس في أنقرة انتقادات كبيرة في ألمانيا؛ "لأنه سمح لوزير أجنبي بانتقاد زميلة في الحكومة الألمانية".

وقبل نحو ١٠ أيام، دعت كارنباور، زعيمة الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، في مقابلات صحفية مع منصات مختلفة أبرزها وكالة الأنباء الألمانية (حكومية)، برلين والاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من الجهود لوقف الأزمة الراهنة شمالي سوريا.

واقترحت في سبيل ذلك إقامة منطقة آمنة مراقبة دوليا في الجزء المتاخم للحدود مع تركيا، وهو ما لاقى رفضا سريعا من ماس.

ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من الاتحاد المسيحي الذي تنحدر منه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) المنحدر منه ماس.

وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت أنقرة عدوانا عسكريا على شمالي سوريا؛ ما أدى إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص، ومقتل العشرات من المدنيين.

وأدانت جل دول العالم العدوان، ووصفه ماس نفسه في وقت سابق بأنه "غزو لا يتوافق مع قواعد القانون الدولي"، فيما قررت برلين حظر تصدير السلاح لتركيا.