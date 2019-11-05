وسائل إعلام: مقتل 9 أمريكيين بينهم 6 أطفال في إطلاق نار بكمين في ولاية سونورا المكسيكية

قتل 9 أمريكيين، بينهم ما لا يقل عن 3 أمهات أمريكيات و6 أطفال من أسرتين من طائفة المورمون، برصاص مسلحين في ولاية سونورا الحدودية شمال غرب المكسيك، في هجوم ألقى باللائمة فيه على مسلحي عصابات المخدرات، حسب تقارير إعلامية أمريكية.



وقال أقارب الضحايا لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن 17 من أفراد أسرتي "لي بارون" و"لانجفورد" تعرضوا لإطلاق نار في كمين، مساء الإثنين، على بعد ثمانية أميال بينما كانوا يتجهون للاحتفال بذكرى زواج في ثلاث سيارات قرب مستوطنة لا مورا.





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وفتح مسلحون النار على طفل يهرب قبل أن يضرموا النار سيارة، ما أسفر عن احتراق أفراد الأسرة حتى الموت وهم محاصرون في الداخل. وتمكن أطفال آخرون من الهرب والاختباء على جانب الطريق بينما أصيبت أم بالرصاص في صدرها وهي ترفع يديها للاستسلام.



قال أحد الأقارب إن صبيا أخفى أشقائه الجرحى -بعضهم يقل عمره عن عام- في شجيرات قبل أن يعود إلى البلدة القريبة للحصول على المساعدة بعد مقتل والدته.



وأنقذت إحدى النساء التي قتلت بالرصاص واسمها كريستينا لانجفورد، حياة رضيعها البالغ من العمر 7 أشهر بعد أن وضعته على أرضية سيارة الدفع الرباعي الخاصة بهم بينما كانت الأعيرة النارية تخترق السيارة.



وفي حين لم يتضح الدافع وراء الهجوم، قال أحد أفراد الأسرة أنه وقع نتيجة خطأ في الهوية، لكن الجماعة الدينية كانت لها مواجهات سابقة مع عصابات الجريمة المنظمة في المنطقة، أسفرت عن مقتل أحد أفرادها.